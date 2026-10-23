Detienen a cuatro integrantes de banda narco que operaba en La Reina

La Policía de Investigaciones detuvo a cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- en el marco de una investigación a una banda dedicada al narcotráfico en Villa La Reina.

El operativo se concretó en el sector de calle Caracoles, tras seis meses de diligencias iniciadas a partir de denuncias por venta de drogas. La investigación permitió identificar un domicilio vinculado a los sospechosos y ejecutar órdenes de entrada y registro.

En el procedimiento se incautó pasta base de cocaína, y se indica que uno de los inmuebles intervenidos era utilizado para almacenar y distribuir la droga.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, destacó la colaboración del municipio con las policías y la Fiscalía: "Todo el material forense lo hemos entregado nosotros a través del seguimiento que hemos estado haciendo a través de nuestra central cámaras, y el llamado también es a nuestros vecinos a que confíen en el trabajo que está haciendo el 1419".

La investigación busca establecer si los cuatro detenidos formaban parte de un clan familiar y si mantenían otras redes destinadas a abastecer actividades delictivas en la comuna.