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Tópicos: País | Policial | Drogas

Detienen a cuatro integrantes de banda narco que operaba en La Reina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dos hombres y dos mujeres fueron arrestados tras seis meses de una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos.

Detienen a cuatro integrantes de banda narco que operaba en La Reina
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La PDI incautó pasta base de cocaína.
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La Policía de Investigaciones detuvo a cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- en el marco de una investigación a una banda dedicada al narcotráfico en Villa La Reina.

El operativo se concretó en el sector de calle Caracoles, tras seis meses de diligencias iniciadas a partir de denuncias por venta de drogas. La investigación permitió identificar un domicilio vinculado a los sospechosos y ejecutar órdenes de entrada y registro.

En el procedimiento se incautó pasta base de cocaína, y se indica que uno de los inmuebles intervenidos era utilizado para almacenar y distribuir la droga.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, destacó la colaboración del municipio con las policías y la Fiscalía: "Todo el material forense lo hemos entregado nosotros a través del seguimiento que hemos estado haciendo a través de nuestra central cámaras, y el llamado también es a nuestros vecinos a que confíen en el trabajo que está haciendo el 1419".

La investigación busca establecer si los cuatro detenidos formaban parte de un clan familiar y si mantenían otras redes destinadas a abastecer actividades delictivas en la comuna.

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