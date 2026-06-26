Incautan por primera vez en Antofagasta la "droga del terror"

Carabineros incautó por primera vez en la Región de Antofagasta la llamada "droga del terror", una potente variante del LSD hallada durante una serie de allanamientos coordinados con el Ministerio Público, que dejaron 19 imputados, la mayoría ya formalizada por tráfico de drogas, porte y tenencia de armas de fuego, además de tenencia de municiones.

El fiscal regional (s) de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, explicó que las diligencias se desarrollaron en tres procedimientos distintos y destacó que forman parte de la estrategia de la Fiscalía Regional para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, tanto en organizaciones transnacionales como en aquellas instaladas en barrios y poblaciones, publicó La Tercera.

Uno de los operativos fue realizado por personal del OS-7 de Carabineros, donde ingresó a once domicilios de los sectores Bonilla y El Ancla, vinculados a la comercialización de drogas. Allí fueron detenidos nueve chilenos y un ciudadano venezolano.

En esos inmuebles, la policía incautó clorhidrato de cocaína, pasta base, marihuana, ketamina y 220 comprimidos de la droga sintética similar al LSD, denominada "droga del terror" porque uno de sus principales efectos es provocar un estado de pánico en quienes la consumen.

El jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, manifestó preocupación por el hallazgo y advirtió que se mantendrán las diligencias para evitar que este tipo de sustancias se instalen en el país.

"Es una alerta para nosotros y vamos a continuar investigando para impedir que este tipo de sustancias se instalen en nuestro país", declaró.

En otro procedimiento, funcionarios del OS-9 ingresaron a un domicilio del campamento Vista Hermosa, donde detuvieron a un chileno de 40 años con antecedentes penales. En el lugar se incautaron dos revólveres, un rifle y marihuana a granel.

La tercera diligencia fue realizada por personal de la 3° Comisaría de Carabineros, que acudió a una denuncia por ruidos molestos en calle Bolívar. En ese operativo fueron detenidos siete extranjeros y se decomisaron marihuana, clorhidrato de cocaína, tres pistolas, cargadores y municiones.

"Estamos sacando armamento de las calles, que es lo que está intimidando a nuestra población", afirmó la delegada presidencial regional, Katherine López Rivera, quién valoró el trabajo de Carabineros y el Ministerio Público.