Lampa: Hombre botó una mochila llena de droga al ver a Carabineros

Un narcotraficante escapó este lunes de Carabineros en la comuna de Lampa (Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana), y en su huida se desprendió de una mochila que estaba llena de droga.

La policía uniformada intentó fiscalizar al sujeto en la intersección de las calles José Sepúlveda Veda y Víctor Valenzuela Abaitúa, pero éste echó a correr, arrojó la mochila en la vía pública e ingresó a un domicilio que tenía la puerta abierta.

El bolso contenía más de 2.000 envoltorios de pasta base de cocaína, 220 de clorhidrato de cocaína, 64 bolsas de tusi y 587 bolsas de marihuana, y su portador logró, finalmente, huir de los uniformados, pues al ingresar al referido inmueble lo encontraron vacío.