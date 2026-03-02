Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Drogas

Lampa: Hombre botó una mochila llena de droga al ver a Carabineros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Un narcotraficante escapó este lunes de Carabineros en la comuna de Lampa (Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana), y en su huida se desprendió de una mochila que estaba llena de droga.

La policía uniformada intentó fiscalizar al sujeto en la intersección de las calles José Sepúlveda Veda Víctor Valenzuela Abaitúa, pero éste echó a correr, arrojó la mochila en la vía pública e ingresó a un domicilio que tenía la puerta abierta.

El bolso contenía más de 2.000 envoltorios de pasta base de cocaína, 220 de clorhidrato de cocaína, 64 bolsas de tusi y 587 bolsas de marihuana, y su portador logró, finalmente, huir de los uniformados, pues al ingresar al referido inmueble lo encontraron vacío.

