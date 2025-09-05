Los tatas de la droga: Pareja de ancianos usaba verdulería como fachada

Una pareja de adultos mayores de 66 años de edad fue detenida este viernes al ser sorprendida vendiendo droga al interior de una verdulería que funcionaba como fachada, en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió cuando Carabineros realizaba un patrullaje por la comuna, momento en que sorprendió in fraganti una transacción de papelillos y dinero entre un joven comprador y un hombre mayor al interior del local.

Al advertir la presencia policial, ambos sujetos intentaron ingresar a un domicilio contiguo, pero fueron interceptados por los uniformados, quienes también sorprendieron -en el interior de la vivienda- a una adulta mayor que manipulaba dinero proveniente de la venta ilícita de drogas.

El sospechoso accedió voluntariamente a indicar el sitio donde se ocultaban los narcóticos: un horno portátil de cocina. En la vivienda también se hallaron utensilios para la dosificación y comercialización de cocaína.

Durante el procedimiento se incautó un ladrillo de cocaína base de aproximadamente un kilogramo, además de 770 envoltorios de la misma sustancia. También se decomisaron 114 mil pesos en efectivo, que fueron hallados en el living de la vivienda producto de la venta de droga, según detalló la policía uniformada.

Los detenidos, que contaban con antecedentes por tráfico de drogas, quedaron a disposición del Ministerio Público.