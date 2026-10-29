Más de 100 kilos de hojas incautados: seis bolivianos fueron detenidos por tráfico de coca

Un operativo de Carabineros permitió la detención de seis ciudadanos bolivianos y la incautación de más de 100 kilos de hojas de coca, en el marco de una investigación por su presunta comercialización ilegal en la Región Metropolitana.

El procedimiento comenzó en Pudahuel, durante una fiscalización vehicular, instancia en la que se encontró a una persona que transportaba aproximadamente 800 gramos de hojas de coca.

A partir de este hallazgo, los funcionarios realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron llegar hasta un domicilio en Melipilla, donde se incautaron cerca de 20 kilos de la misma sustancia y se detuvo a otras dos personas.

Las indagatorias continuaron para establecer el origen de la mercancía y determinar quiénes abastecían a los primeros involucrados. De esta manera, la investigación condujo hasta otros domicilios, donde se concretaron nuevas detenciones y el decomiso de aproximadamente 80 kilos adicionales de hojas de coca.

El mayor Harold Duncker, de la 26ª Comisaría de Pudahuel, explicó que "se logra identificar y ubicar en la comuna de Melipilla a las personas que, al parecer, hasta ese momento, eran quienes proveían a estas personas para la venta de estas hojas de coca, y se solicitó las diligencias correspondientes a entradas y registros al Juzgado de Garantía de turno, quien autorizó estas diligencias".

"Al materializarlas, se logró la detención de tres personas más, todas ellas también bolivianas, e incautar más de 80 kilos de esta misma especie", señaló la autoridad policial.