Megaoperativo en Rancagua: 25 domicilios allanados y 19 detenidos por narcotráfico

Un extenso operativo de Carabineros se llevó a cabo este martes en la población Manuel Rodríguez de Rancagua, donde se allanaron 25 domicilios en una diligencia que busca desarticular bandas de narcotraficantes.

El procedimiento culminó con la detención de 19 personas y la incautación de armas y drogas.

La investigación, que se extendió por más de un año, se originó a partir de denuncias por tráfico de drogas y enfrentamientos entre bandas rivales. Estos conflictos se presumen como causa de un homicidio ocurrido el pasado 17 de agosto, donde un hombre fue baleado en el mismo sector.

El fiscal regional, Aquiles Cubillos, afirmó que la investigación también abarca "disparos injustificados que están asociados a disputas territoriales entre bandas de traficantes de esta zona". Además, confirmó que en algunas paredes de los domicilios allanados aún hay rastros de disparos de armas de fuego.

En el operativo participaron más de 100 efectivos policiales, quienes lograron incautar marihuana, pasta base y diversas armas de fuego, incluyendo armas modificadas y de fogueo. El armamento y las drogas fueron remitidos a los laboratorios de Carabineros para su peritaje.

Los 19 detenidos serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Rancagua por infracción a la Ley de Drogas y por el uso de armas de fuego.