Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Drogas

Melipilla: PDI detuvo a sujeto e incautó más de 380 plantas de marihuana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El operativo se efectuó en el sector de Huechún, donde se georreferenciaron las plantaciones del aprehendido, que estaban distribuidas en dos ubicaciones.

También se decomisaron siete kilos de droga procesada, por lo que el avalúo de la mercadería total asciende a más de 76 millones y medio de pesos.

Melipilla: PDI detuvo a sujeto e incautó más de 380 plantas de marihuana
 ATON

El detenido es un sujeto chileno de 47 años que fue formalizado por tráfico de drogas y por cultivo, por lo que quedó en prisión preventiva.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más de 380 plantas de cannabis sativa y siete kilos de droga fueron incautadas por el equipo MT-0 Melipilla de la PDI en el sector de Huechún, en la comuna de Melipilla.

La incautación se llevó a cabo en la segunda etapa de una operación conocida como "Guacilocos", encabezada por el equipo SACFI de la Fiscalía Metropolitana Occidente en contra de la agrupación.

"La primera parte de este operativo se llevó a cabo el martes 3 de marzo del año en curso, logrando la detención de uno de los blancos de interés, además de 785 gramos de marihuana procesada", detalló el subprefecto de la PDI Francisco Letelier, de la Brigada de Investigación Criminal de Melipilla.

Tras la captura del sujeto, la policía logró georreferenciar dos puntos con plantaciones en el sector de Huechún.

El mismo 3 de marzo, la policía también extrajo 154 plantas de cannabis sativa en crecimiento. Posteriormente, encontraron el segundo lugar, donde decomisaron 227 plantas y 6,9 kilos de droga en proceso de secado, además de 785,09 gramos a granel.

"Finalmente, se logró la incautación de 381 plantas de cannabis sativa y 7.685 g de cannabis procesada", destacó Letelier sobre el procedimiento.

Según el cálculo de la PDI, lo incautado tendría un valor total de 76.525.450 millones de pesos.

Respecto al detenido, un hombre chileno de 47 años, la fiscal Paola Salcedo detalló: "Fue formalizado por los ilícitos de tráfico de drogas y por el delito de cultivo, artículo tercero y artículo octavo de la ley 20.000. El Tribunal de Garantía de Melipilla decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días".

La droga incautada fue trasladada hacia el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada