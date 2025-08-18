Motorista fugitivo delató una guarida narco

La huida de un motociclista frente a una fiscalización policial terminó exponiendo, involuntariamente, la existencia de una guarida de narcotraficantes en la comuna de Lampa.

El mayor Sebastián Tapia, de la 59a Comisaría de Cabineros, explicó que el control estaba siendo desarrollado por personal de radiopatrullas y, al intentar controlar al motorista, "éste se da a la fuga".

Los uniformados iniciaron una persecución que concluyó en la calle José Sepúlveda Veda: el fugitivo ingresó a un domicilio en el cual fue detenido, y donde se encontró, además, "pasta base, marihuana y ketamina".

Los uniformados allanaron un segundo domicilio aledaño, en el cual se incautó un chaleco antibalas.

El procedimiento concluyó, en definitiva, con la "detención de cuatro personas: tres nacionales y un extranjero", detalló Tapia.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la imputación de cargos por tráfico de drogas contra los cuatro sujetos.