Mujer intentó pasar marihuana por yerba mate en la cárcel de Pitrufquén

Una mujer sin antecedentes policiales fue detenida en la cárcel de Pitrufquén (Provincia de Cautín, Región de La Araucanía) cuando intentó ingresar marihuana mezclada con yerba mate para entregarla a un interno.

"Se logró incautar una bolsa de yerba mate que se encontraba mezclada con cannabis sativa. Dicho envase pesaba aproximadamente un kilo de esta mezcla vegetal", señaló el subprefecto de la PDI José Luis Lamiña.