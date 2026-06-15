Narcos dejaron camioneta con 440 kilos de marihuana en estacionamiento de supermercado

Una camioneta cargada con 440 kilos de marihuana fue dejada por narcotraficantes en el estacionamiento de un supermercado de la Región Metropolitana para que, posteriormente, otros miembros de la misma organización criminal la recogieran y la distribuyeran.

Este procedimiento quedó al descubierto en el marco de la operación "Sol del Desierto", desarrollada en conjunto por la Fiscalía y la PDI.

"Esta droga venía trasladada desde la zona norte del país. El modus operandi de esta banda era mantener vehículos acondicionados con esta sustancia en espacios abiertos, de libre acceso al público, para poder distraer a la policía y que miembros de la banda delictual fueran a retirarlos", explicó el abló el fiscal metropolitano Oriente, Fernando Anais.

"En ese contexto es que este vehículo se encontraba en un estacionamiento de un supermercado de la Región (Metropolitana), y fue retirado por dos miembros de la banda delictual. Cuando se estaban retirando, se les hizo seguimiento a distancia por parte de la policía, y una vez que se dieron los medios suficientes para poder fiscalizar, fueron controladas las personas y se encontraron los 440 kilos de droga incautados", añadió el persecutor.

La droga iba a ser comercializada en La Pintana y Ñuñoa, y se presume que ingresó a Chile por un paso no habilitado en el mismo vehículo que fue abandonado en el estacionamiento comercial.