Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.0°
Humedad16%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Policial | Drogas

Operativos antidrogas dejan tres detenidos en Calama

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tres narcotraficantes de nacionalidad chilena fueron detenidos en menos de 48 horas en operativos conjuntos desarrollados en Calama por la Fiscalía y por la Brigada Antinarcóticos de la PDI.

Dos de los detenidos mantenían órdenes vigentes, y el tercero registraba antecedentes penales. Tras su captura, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama para el respectivo control de detención.

En tanto, la droga incautada fue derivada al Servicio de Salud de Antofagasta para su peritaje y posterior destrucción.

Síguenos en Google News
Las + leídas