Operativos antidrogas dejan tres detenidos en Calama

Tres narcotraficantes de nacionalidad chilena fueron detenidos en menos de 48 horas en operativos conjuntos desarrollados en Calama por la Fiscalía y por la Brigada Antinarcóticos de la PDI.

Dos de los detenidos mantenían órdenes vigentes, y el tercero registraba antecedentes penales. Tras su captura, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama para el respectivo control de detención.

En tanto, la droga incautada fue derivada al Servicio de Salud de Antofagasta para su peritaje y posterior destrucción.