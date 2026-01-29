PDI allanó 22 domicilios de un "pasaje narco" en Alto Hospicio

Un amplio operativo policial se encuentra en desarrollo en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación del Ministerio Público por delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Las diligencias se concentran en un pasaje que, según los antecedentes recabados por la Fiscalía, se encontraba prácticamente tomado por bandas narco, utilizando diversos domicilios como puntos de acopio y venta de sustancias ilícitas, mientras sus ocupantes residían en otros sectores de la comuna.

Hasta ahora se han allanado 22 domicilios y se ha concretado la detención de al menos siete personas, en el marco de órdenes solicitadas al Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, las que contemplaban acciones contra nueve blancos investigativos.

La fiscal jefe de la comuna, Jocelyn Pacheco, confirmó que "el operativo permitió establecer la existencia de una estructura dedicada al microtráfico en el sector intervenido, lo que motivó la solicitud de las órdenes judiciales correspondientes para la detención, allanamiento e incautación".

Durante el procedimiento, se logró la incautación de una importante cantidad de droga, cuyos detalles serán informados en las próximas horas por el Ministerio Público y la PDI.