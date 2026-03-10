PDI desarticuló banda que simulaba viajes familiares para traficar droga hacia Malleco

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes a gran escala. Los efectivos interceptaron un cargamento que tenía como objetivo abastecer los mercados informales de la Provincia de Malleco.

El operativo, realizado en coordinación con la Fiscalía Local de Angol, permitió la incautación de 5 kilos de cocaína de alta pureza, además de ketamina, marihuana procesada y ocho cartuchos calibre 32.

Según informaron las autoridades, el cargamento provenía de Santiago y pretendía ser distribuido en puntos críticos de las comunas de Renaico y Angol.

El subcomisario de la PDI Francisco Garrido detalló que los sujetos "viajaban para abastecerse de drogas a la Región Metropolitana utilizando su vehículo particular, simulando para tal efecto la realización de un viaje familiar".

Tras la interceptación del vehículo, la justicia autorizó la entrada y registro de diversos domicilios vinculados a la red criminal. El subcomisario Garrido puntualizó que "se ejecutaron tres ingresos a inmuebles, dos ubicados en la comuna de Renaico y uno en la comuna de Angol".

Los tres detenidos, todos mayores de edad, fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes para su formalización por infracción a la ley de drogas y control de armas.