La PDI incautó más de 60 kilos de cocaína y detuvo a cinco sujetos de una banda criminal narco que trasladaba droga bajo la modalidad de "punta de lanza" hacia la capital del país, con el fin de distribuirla.

El hecho quedó al descubierto luego que un binomio canino -dúo formado por un perro antidrogas y un guía humano- detectara la sustancia oculta en el chasis de una camioneta que viajaba desde la comuna de Los Vilos (Región de Coquimbo).

Los aprehendidos son todos de nacionalidad chilena. Los policías también decomisaron dos vehículos, ocho teléfonos celulares, dinero en efectivo, un subfusil y un arma a fogueo adaptada para el disparo.

"Estos sujetos recorrían una gran cantidad de kilómetros: se trasladaban hasta la ciudad de Arica, desde donde -mediante vehículos acondicionados para tales efectos- movilizaban importantes cantidades de cocaína de alta pureza hacia la Región Metropolitana, para posteriormente distribuirla", dijo el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Fernando Anaís.

En ese contexto, "gracias al trabajo policial, se pudo detectar uno de estos viajes. A la vuelta (los individuos) fueron fiscalizados por parte de la policía, incautando aproximadamente 60 kilos de cocaína", añadió.

Los sujetos quedaron a disposición de la Justicia.