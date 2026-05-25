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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI detuvo a exfiscal regional que intentó ingresar droga a cárcel de Alto Hospicio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El procedimiento permitió hallar 58 envoltorios con sustancias asociadas preliminarmente a pasta base y clorhidrato de cocaína, junto con 103 mil pesos en efectivo.

PDI detuvo a exfiscal regional que intentó ingresar droga a cárcel de Alto Hospicio
 ATON (referencial)

Roberto Díaz Quintanilla estuvo al frente de la Fiscalía Regional de O'Higgins y acudía al recinto penitenciario en el ejercicio de labores como abogado privado.

 
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El exfiscal regional de O'Higgins Roberto Díaz Quintanilla fue detenido por efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la PDI tras intentar ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, donde funcionarios de Gendarmería detectaron cerca de 60 envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y otras especies entre sus pertenencias.

Según los antecedentes preliminares dados a conocer por Teletrece, personal penitenciario encontró durante un control de ingreso un bulto de gran tamaño oculto en la chaqueta de Díaz, quien ejerce como abogado privado y acudía al recinto penal en calidad de visita. Tras la alerta inicial, el exfiscal fue derivado a la guardia armada para una revisión más exhaustiva.

En la inspección, se encontraron 48 envoltorios de nylon transparentes con una sustancia color ocre y otros 10 con una sustancia blanca. Además, se incautaron 103 mil pesos en efectivo.

Asimismo, durante el procedimiento se sumaron otras especies al decomiso, entre ellas una botella con alcohol, un envoltorio de cartón con una sustancia blanca y un teléfono celular.

El examen inicial efectuado a las muestras permitió establecer que la droga incautada correspondería a pasta base y clorhidrato de cocaína.

El expersecutor deberá comparecer este lunes ante la justicia, en una investigación que quedó a cargo del fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.

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