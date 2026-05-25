Máximo Pacheco deja Codelco bajo la sombra del escándalo

Este viernes se concreta la salida de Máximo Pacheco (Partido Socialista) de la presidencia del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El cese de sus funciones responde al término de su periodo legal de cuatro años al mando de la estatal, gestión que inició el 11 de marzo de 2022.

El fin de su mandato ha estado ensombrecido por la controversia tras la sobreestimación de las metas de producción para 2025, un escenario complejo que abrió disputas por las responsabilidades de dichas proyecciones y desató un debate por la devolución de bonos por metas incumplidas que afectó a más de 6.000 funcionarios.

A pesar de los cuestionamientos, Pacheco defendió su balance institucional a través de una misiva de despedida, en la cual aseguró dejar "una empresa más fuerte, más diversificada y más robusta".

El llamado del Gobierno a un cambio de rumbo

Desde el Ejecutivo tomaron distancia de sus palabras y enfatizaron la necesidad de un giro inmediato en la estatal. En entrevista con Radio Infinita, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, remarcó la postura de La Moneda frente al relevo: "Hoy se cumple un hito relevante".

"Es momento de que el gobierno corporativo empiece a liderar todos los procesos y cambios que hay que implementar con urgencia en Codelco", señaló el secretario de Estado.

El cargo que deja Pacheco será asumido por el economista Bernardo Fontaine, asesor clave del Presidente José Antonio Kast en materias programáticas, quien asumirá con el mandato expreso de instruir una auditoría externa para diagnosticar el estado financiero y operacional real de la cuprífera.

Complejo diagnóstico técnico

Las proyecciones para la nueva era de la estatal son complejas. Gustavo Lagos, profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad Católica, afirmó que el nuevo presidente de Codelco "tiene muchos desafíos" y advirtió que repuntar los niveles de extracción será una tarea "extraordinariamente difícil".

"Si se pudiera resolver eso, obviamente la producción de Codelco podría recuperarse de aquí a tres años más, pero no se va a poder resolver, porque es un problema de conocimiento científico y técnico", subrayó el especialista.

Asimismo, el académico apuntó a la delicada realidad de caja que atraviesa la mayor productora de cobre del mundo, sugiriendo que el camino de la recuperación podría exigir medidas drásticas de financiamiento.

"Parece necesario introducir capitales externos, pero antes de hacer eso hay que ver qué piensan los chilenos, porque los chilenos tienen su opinión respecto a Codelco y no van a aceptar fácilmente que se introduzcan capitales", concluyó Lagos.