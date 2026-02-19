PDI detuvo a tres bolivianos en Aeropuerto de Santiago con cocaína avaluada en 50 millones de pesos

Una operación coordinada entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Iquique y la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto de Santiago permitió la detención de tres ciudadanos bolivianos -un hombre y dos mujeres- que intentaban ingresar droga a la capital.

Los sujetos portaban una maleta con doble fondo que ocultaba 5,4 kilos de clorhidrato de cocaína, cargamento valorado en 50 millones de pesos.

Tras un seguimiento desde Iquique, la PDI interceptó en Santiago a dos de los imputados y al tercero que los esperaba tras aterrizar con el cargamento ilícito.

"Se coordinó el seguimiento de dos personas de nacionalidad boliviana. Oficiales efectúan un control a los individuos extranjeros, quienes presentan incongruencias en sus relatos, por lo que son conducidos hasta dependencias de esta brigada", detalló la inspectora Fernanda Lavín, de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto.

"En la revisión realizada a su equipaje, se detecta que sus maletas se encontraban modificadas estructuralmente, manteniendo un doble fondo que ocultaba 5 kilos 400 gramos de una sustancia que, al ser sometida a prueba de campo instrumental, arrojó resultado positivo ante la presencia de clorhidrato de cocaína", señaló la autoridad.

Según las autoridades, dos de los involucrados ya mantenían órdenes de expulsión vigentes.

El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados durante el tiempo que dure la investigación.