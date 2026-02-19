Síguenos:
Tópicos: Mundo | Reino Unido | Familia real británica

La Policía detuvo al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El miembro de la familia real, vinculado al caso Epstein, está acusado de mala conducta en un cargo público.

 EFE
Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

Más información en instantes.

