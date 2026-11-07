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Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI detuvo a un sujeto por narcotráfico e incautó más de un kilo de droga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo MT0 de la policía civil allanó un domicilio ubicado en Avenida José Miguel Infante, donde se halló marihuana y cocaína.

PDI detuvo a un sujeto por narcotráfico e incautó más de un kilo de droga
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El Equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la PDI detuvo a un sujeto por el delito de tráfico de drogas e incautó más de un kilo de marihuana y una cantidad importante de cocaína desde el interior de un domicilio ubicado en Avenida José Miguel Infante, en la comuna de Renca.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia, por lo que el Ministerio emitió una orden de entrada y registro de la vivienda donde se halló la droga: un total de 600 bolsas de cannabis, avaluadas en 2 millones de pesos, y 46 envoltorios de clorhidrato de cocaína, cuyo valor asciende a más de 200 mil pesos.

"Se realizaron vigilancias a este inmueble, además de control de identidad a un sujeto consumidor de droga, quien manipulaba en su mano pequeños objetos con características similares a los utilizados para dosificar droga", informó el comisario Diego Silva, del equipo MT0 de la PDI.

Se espera el respectivo control de detención del imputado para su posterior formalización.

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