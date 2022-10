Un centenar de motos inscritas por miembros del Tren de Aragua: Las arriendan a inmigrantes para delivery

Un informe de la Fiscalía reveló que el Tren de Aragua utiliza los ingresos de sus "negocios" ilícitos para la compra de motocicletas que luego son arrendadas a migrantes irregulares que las utilizan para servicios de delivery.

Según el informe al que tuvo acceso Cooperativa Regiones, la organización criminal estaría lavando activos en la compra y arriendo de motocicletas para servicios de reparto de productos, con los que prometen ingresos de hasta 600 dólares (585 mil pesos chilenos) semanales.

Al respecto, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, explicó que "más que vehículos, hemos descubierto sobre todo motocicletas. En el tema del delivery ha habido mucho de eso, entonces son entregadas a gente que no tiene otra forma de ganarse la vida, como son los inmigrantes ilegales, muchos de ellos".

El persecutor contó incluso que "el otro día en Iquique se hizo una incautación: 31 motos que no tenían patentes, no tenían ningún permiso para circular y que, por supuesto, estaban siendo utilizadas en el tema del delivery por gente extranjera que tampoco tenía siquiera licencia, no estaban habilitados para conducir esas motos, no tenían permisos de residencia en Chile ni ingresos, ni nada".

En ese operativo, ocurrido esta semana, Carabineros dio cuenta que el 87 por ciento de los infractores son extranjeros en situación irregular.

Tarapacá ha sido una de las regiones más afectadas por la llegada de la banda criminal cuyo origen proviene del norte de Venezuela y que se ha expandido por casi todo América Latina.

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hasta junio de este año Tarapacá es la región que tiene la tasa más alta de homicidios en el país (2,2 por 100 mil habitantes).

Y es que en Iquique, la capital regional, es donde el Tren de Aragua ha expandido sus tentáculos en la zona norte del país con delitos como secuestros, homicidios, tortura y tráfico de drogas, entre otros.