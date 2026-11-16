Encuentran sin vida a joven que desapareció tras ingresar al mar en Viña

La Armada informó este lunes que, pasadas las 23:00 horas del domingo, fue encontrado el cadáver de un joven de 25 años que se encontraba desaparecido desde el sábado, tras haber ingresado al mar en el sector de Caleta Abarca, en la comuna de Viña.

"El cuerpo fue desplazado por las condiciones del mar hacia la playa, donde fue hallado por personal de la Policía Marítima", dijo la institución castrense.

Posteriormente, se dio aviso al fiscal de turno y a la Brigada de Homicidios de la PDI, "para realizar los peritajes correspondientes". El cuerpo fue entregado al Servicio Médico Legal.