Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.4°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Viña del Mar: Intensa búsqueda de hombre que desapareció tras ingresar al mar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto ingresó al agua en Caleta Abarca junto a una mujer, quien -por su parte- logró salir por sus propios medios.

El operativo incluye un helicóptero, embarcaciones, buzos y drones, mientras el fuerte oleaje dificulta las labores de rescate.

Viña del Mar: Intensa búsqueda de hombre que desapareció tras ingresar al mar
 Cooperativa Regiones

"Estamos con un oleaje un poco más fuerte de lo normal, pero debemos partir de la base y la premisa que esta es una playa que no es apta para el baño", indicó la Armada respecto a la búsqueda del desaparecido.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre desapareció este sábado tras ingresar al mar en el sector de Caleta Abarca, en Viña del Mar, lo que motivó un intenso operativo de búsqueda de la Autoridad Marítima.

De acuerdo con la Capitanía de Puerto de Valparaíso, el hombre ingresó al agua junto a una mujer, quien logró salir por sus propios medios. La emergencia fue reportada cerca de las 12:20 horas, a través de la línea de emergencia marítima 137.

El capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Jacob Silva, explicó que ambas personas "ingresaron en forma voluntaria al mar", y precisó que no era posible confirmar si los involucrados se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Respecto de las condiciones en las que se desarrolla el operativo, Silva advirtió: "Estamos con un oleaje un poco más fuerte de lo normal, pero debemos partir de la base y la premisa que esta es una playa que no es apta para el baño".

Asimismo, explicó que el sector donde ocurrió la emergencia no cuenta con salvavidas ni con la señalización y las condiciones de seguridad necesarias para realizar actividades recreativas en el mar.

A las dificultades de la búsqueda se suma un aviso especial de viento norte, vigente hasta las 23:00 horas de este domingo.

En el operativo participan dos unidades de la Autoridad Marítima, un helicóptero, embarcaciones de apoyo y ocho buzos que realizan labores de rastreo submarino. A ellos se suman drones facilitados por la Municipalidad de Viña del Mar.

Hasta el último reporte de la Autoridad Marítima, el hombre permanece desaparecido y las labores de búsqueda continúan.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada