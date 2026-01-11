Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.5°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial

Formalizan a banda de falsos policías que estafó a actriz Amparo Noguera

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los imputados engañaban a las víctimas haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones y personal de la Comisión para el Mercado Financiero.

Formalizan a banda de falsos policías que estafó a actriz Amparo Noguera
 Referencial
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos 11 imputados serán formalizados este domingo en el Centro de Justicia, acusados de integrar una banda de falsos policías dedicados a las estafas telefónicas, que afectó a la actriz Amparo Noguera con 700 millones de pesos.

El grupo engañaba a las víctimas haciéndose pasar por efectivos de la Policía de Inevestigaciones y personal de la Comisión para el Mercado Financiero. De esa forma, lograron recaudar alrededor de mil millones de pesos.

Tres de los imputados se encontraban presos y el resto en libertad. El último detenido, de 24 años, fue sorprendido este sábado en la comuna de La Pintana. En total, son cuatro hombres y siete mujeres los integrantes, todos de nacionalidad chilena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada