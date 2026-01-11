Formalizan a banda de falsos policías que estafó a actriz Amparo Noguera

Al menos 11 imputados serán formalizados este domingo en el Centro de Justicia, acusados de integrar una banda de falsos policías dedicados a las estafas telefónicas, que afectó a la actriz Amparo Noguera con 700 millones de pesos.

El grupo engañaba a las víctimas haciéndose pasar por efectivos de la Policía de Inevestigaciones y personal de la Comisión para el Mercado Financiero. De esa forma, lograron recaudar alrededor de mil millones de pesos.

Tres de los imputados se encontraban presos y el resto en libertad. El último detenido, de 24 años, fue sorprendido este sábado en la comuna de La Pintana. En total, son cuatro hombres y siete mujeres los integrantes, todos de nacionalidad chilena.