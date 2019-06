Descubren que Alberto Chang quiso convertirse en astronauta

Sequor Law, estudio contratado por el liquidador de propiedades de Alberto Chang, encontró entre sus pertenencias un boleto para realizar turismo espacial.

"Se recuperó un depósito hecho por Chang para convertirse en astronauta", indica el informe del 12 de junio, encargado por el liquidador Carlos Parada, según El Mercurio.

El boleto muestra un pago a Virgin Galactic, compañía del multimillonario británico Richard Branson que organiza viajes cósmicos para algunas celebridades del mundo del cine y la música e inversionistas adinerados, como lo fuera Chang en algún momento.

Read about how Alberto Chang-Rajii is using his success to benefit others: http://t.co/qXpLX4iHDc pic.twitter.com/l2qTLeWeVC