Operación Imperio: Fiscalía reformalizará a ocho imputados por delitos económicos en La Araucanía

La justicia de la Región de La Araucanía se alista para un hito procesal en una de las investigaciones de delitos económicos más grandes de su historia reciente: la Operación Imperio.

El próximo 8 de abril, el Ministerio Público llevará a cabo una audiencia múltiple en el Juzgado de Garantía de Lautaro para reformalizar a ocho personas vinculadas a una compleja red de defraudación y lavado de dinero.

Entre los principales señalados se encuentran los hermanos Nelson y Cristián Martínez, sindicados como los presuntos líderes de la organización, además del conocido empresario temuquense José Alvo.

La investigación ha puesto bajo la lupa una estructura criminal que ha permitido al Estado incautar bienes avaluados en más de 3.000 millones de pesos, entre los que destacan vehículos de lujo, una avioneta y una lancha.