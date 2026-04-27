Estudiantes se tomaron el Liceo de Aplicación

Un grupo de estudiantes del Liceo de Aplicación realizó la toma del establecimiento este lunes en rechazo a las sugerencias presupuestarias del Ministerio de Hacienda en materia de educación, específicamente, el Programa de Alimentación Escolar.

Se registraron una barricada al exterior del liceo, sin embargo, fue apagada por personal de Control de Orden Público de Carabineros, quienes activaron un procedimiento a través de carro lanzaguas y lanzagases.

Según información preliminar de la policía, también se encuentra tomado el Liceo 1 de Santiago y el Instituto Nacional; mientras, el flujo vehicular en Ricardo Cumming se encuentra normalizado.