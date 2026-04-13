Excursionista fue localizado en buen estado tras dos días perdido en Villarrica

Tras más de 48 horas de intensa búsqueda, este lunes fue localizado en perfecto estado de salud un turista de 66 años que se había extraviado el pasado sábado mientras realizaba trekking en el Parque Nacional Villarrica, en la Región de la Araucanía.

El hombre fue hallado en un sector apartado, "muy lejano del punto desde donde se tenían noticias de él", gracias al trabajo conjunto de equipos de emergencia públicos y civiles, detalló el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Héctor Tillería, que hizo un llamado urgente a los visitantes para que siempre informen a las autoridades al ingresar a los parques naturales, con el fin de evitar este tipo de incidentes.