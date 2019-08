Familia y amigos buscan a publicista desaparecido hace 2 semanas

La familia y amigos de Rodrigo Pino Gajardo realizan una campaña en redes sociales y a través de otros medios para dar con el paradero del publicista, quien está desaparecido desde el pasado 19 de agosto, cuando salió desde su casa en Puente Alto.

Según relatan, con 20 años de experiencia en agencias, Pino tiene una hija que vive con su ex pareja en Miami y en 2017 sufrió un accidente cerebrovascular, que le dejó con secuelas de memoria, entre otras.

Rodrigo Pino salió muy temprano el lunes 19 desde su casa, para dirigirse a Providencia y pasar por su antigua empresa, retirar su finiquito y luego partir a su nuevo trabajo.

En el lugar compartió con ex compañeros, fue con uno a una notaría y luego dijo que iría a una oficina en Ñuñoa para cobrar su seguro de cesantía.

Desde ese momento no hay datos sobre su paradero, y su madre -con quien vive- detalló que estaba con depresión y pasaba muy molesto, además, no se ha comunicado con su hija o ex pareja.