Femicidio en Labranza: Mujer fue asesinada por expareja con orden de alejamiento

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentra desplegado este viernes en una casa de la localidad de Labranza, en la comuna de Temuco (Región de La Araucanía), investigando el femicidio de una mujer de 32 años, quien fue atacada con un corta cartón y un cuchillo por su expareja, un hombre de 27 años.

El procedimiento policial en un domicilio de la calle La Llavería requirió la intervención de unidades especializadas debido a la agresividad del victimario, quien se atrincheró en la vivienda e intentó repeler a los uniformados antes de ser capturado.

"Una persona vocifera que, si no sale Carabineros desde el domicilio, iba a hacer uso de arma de fuego. Es así que Carabineros activa un protocolo concurriendo personal del GOPE. Tras unos minutos de diálogo, esta persona sale en forma voluntaria del domicilio portando en cada mano un corta cartón y un arma cortopunzante", relató el teniente Felipe Cerda.

"Posteriormente, una vez asegurado el domicilio, se ingresa al domicilio y desafortunadamente se logra establecer que se encontraba una mujer sin vida en el interior", agregó la autoridad.

Con el correr de las horas, los reportes confirmaron que el agresor mantenía una orden de alejamiento vigente respecto del domicilio de la víctima, la cual vulneró para cometer el crimen.

Asimismo, se reveló que el sujeto registraba una denuncia previa por el delito de violación, sumado —según vecinos— a un largo historial de agresiones.