Femicidio en Puente Alto: Familia y vecinos realizan velatón por mujer asesinada a la salida de su casa

Familiares y vecinos de Puente Alto se reunieron este martes en la plaza de armas de la comuna para homenajear y pedir justicia por el crimen de Norma Quiroga, la mujer de 44 años que fue asesinada ayer, lunes, a la salida de su casa.

El hecho se registró en la calle San Guillermo con Pasaje el Tordillo, cuando la víctima, que se encontraba sacando su vehículo desde su domicilio para ir a trabajar, fue atacada con un arma de fuego por un hombre que -luego de disparar- huyó del lugar.

Según los antecedentes, la mujer había denunciado el 29 de octubre de 2020 a su ex pareja por amenazas, por lo que existía una orden de alejamiento. Ella, además, contaba con medidas -supuestamente- de protección por parte de la Fiscalía y rondas de Carabineros.

En ese sentido, testigos señalaron que el autor de los disparos fue la ex pareja de la víctima, quien la estuvo acosando constantemente en el último tiempo.

Este martes el círculo cercano de Norma y sus vecinos han expresado su dolor y han exigido justicia ante el presunto femicidio.

"Ella había luchado bastante para salir a la calle sin miedo, porque él (el sospechoso) siempre rondaba en las calles. Siempre había que esconderse, no podíamos salir, nos costaba ir para algún lugar sin preocuparnos, porque siempre nos seguía. Mi 'meme' me hablaba, tenía cámaras, él iba a la casa a gritar, a tirar piedras, nos seguía en el auto, peleaba, gritaba de una calle a otra. No teníamos paz", contó a Cooperativa Javiera Quezada, sobrina de la víctima.

En tanto, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) sigue con las diligencias para dar con el paradero de este sujeto.