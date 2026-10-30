﻿Hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida en Quilpué

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Valparaíso indaga el presunto femicidio de una adulta mayor de 64 años, y el posterior suicidio de su pareja y supuesto victimario, crímenes ocurridos este viernes en la comuna de Quilpué.

Según la información preliminar recabada por la policía civil, el atacante acudió al domicilio de la mujer, ubicado en pasaje Lord Cochrane, donde la agredió con un arma blanca en repetidas ocasiones.

"Al examen del medio criminalista, (el cuerpo de la víctima) presentaba múltiples heridas cortantes, y su causa de muerte correspondería a un shock hemorrágico", indicó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH de Valparaíso.

El funcionario añadió que, tras dar muerte a la mujer, el hombre "se dirigió hasta su domicilio, en calle San Antonio, donde finalmente se quitó la vida".

Las diligencias de la PDI en ambos sitios del suceso siguen en curso para verificar la dinámica de los hechos. Los antecedentes que se recopilen serán entregados luego al Ministerio Público.

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000