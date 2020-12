Lorena Zamora, madre de María Isabel Pavez, joven de 22 años que estuvo desaparecida una semana y cuyo cuerpo fue encontrado en el departamento de su ex pareja, hizo un llamado a que el crimen "no quede en la impunidad". En ese sentido, pidió a la gente "no tomar el tema por sus manos" ya que -argumentó- si así lo quisiera, ella misma "lo habría hecho". De esa forma, emplazó a la Justicia a "hacer pagar" al asesino de su hija: el único sospechoso es Igor González, ex pareja de la joven y quien permanece prófugo.

