Funcionarios exigen mayor seguridad en los Cesfam de Bajos de Mena

Funcionarios de salud de Puente Alto se movilizaron este viernes hacia el Ministerio de Seguridad Pública para exigir mayores medidas de protección en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de Bajos de Mena.

La protesta, que reunió a cerca de 400 funcionarios, se produjo tras una serie de hechos de violencia registrados en distintos recintos asistenciales, y que han generado preocupación por la seguridad de los trabajadores y pacientes.

Los trabajadores, apoyados por la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, buscan entregar una carta al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para exigir un compromiso escrito que permita establecer los puntos fijos de vigilancia de Carabineros en dos Cesfam del sector.

El ministro no se encontraba en las dependencias de la cartera, por lo que el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, recibirá al alcalde Toledo para abordar las demandas de seguridad.

Ante la llegada de los manifestantes, Carabineros dispuso un perímetro de seguridad en la Plaza de la Constitución, además de interrumpir el tránsito vehicular en el sector de Teatinos con Agustinas.

Al respecto, los trabajadores recordaron que el resguardo policial se estableció en 2024, cuando delincuentes ingresaron a rematar a un paciente. Sin embargo, acusaron a Codina de retirar la custodia policial que él mismo exigió cuando ejercía como alcalde.

Antes de ingresar al encuentro, Toledo criticó duramente la falta de dotación policial en la comuna: "Lo ven todos los medios y lo sienten todos los ciudadanos, pero pareciera que viven en Narnia, que hay un país paralelo en el cual sí los militares están dispuestos a ir a sacar el barro a las piscinas, pero acá, cuando tenemos un montón de destrozos y un montón de delincuentes, no están para cuidar la seguridad de los vecinos".

"La gente se siente molesta, porque hoy día nos sentimos ciudadanos de segunda o tercera clase", afirmó el jefe comunal.

Paro indefinido y mantenimiento de turnos éticos

Por su parte, los funcionarios ratificaron que la movilización continuará hasta obtener una resolución formal firmada por las autoridades ministeriales.

En ese contexto, la dirigenta de los trabajadores de la salud de Puente Alto, Elisa Zamora, remarcó: "Estamos en paro indefinido hasta que esto se resuelva".

"Si no tenemos una respuesta convincente, un acto administrativo donde nos firmen un documento, continuaremos con las manifestaciones y con la movilización y el paro continúa en los Cesfam de Puente Alto", indicó.