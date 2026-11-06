Nuevo tiroteo en menos de 24 horas reaviva la crisis de seguridad en los Cesfam de Bajos de Mena

Un nuevo tiroteo afectó al sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, donde un joven de 27 años ingresó herido a bala al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Karol Wojtyla durante la noche del jueves.

La víctima fue trasladada por conocidos desde un parque cercano con una lesión de bala en la clavícula.

Ante este hecho, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció la ausencia de vigilancia policial permanente en el Cesfam y acusó un incumplimiento en los compromisos de seguridad asumidos por el Ejecutivo.

"Nuevamente hemos recibido otro herido a bala en el sector de Bajos de Mena, pero esta vez en el Cesfam Karol Wojtyla. No había personal de punto fijo nuevamente en este lugar", dijo el jefe comunal.

"Los funcionarios sienten mucha inseguridad, es el ministro de Seguridad (Martín Arrau) el que tiene que asignar un punto fijo, como fue el compromiso del seremi y de la ministra (de Salud, May Chomali)", exigió.

Tensión en la red de salud local y turnos éticos

Este nuevo hecho reflota la crisis de seguridad que impactó a la zona en octubre de 2024. En esa oportunidad, sujetos armados ingresaron a recintos médicos para amenazar al personal de turno.

A esta compleja situación se sumó lo ocurrido la noche del miércoles en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez.

En dicha ocasión, cinco personas baleadas llegaron al recinto tras un enfrentamiento entre bandas rivales, y los acompañantes de los lesionados amedrentaron a los trabajadores del establecimiento.

Debido a esta agresión, el equipo de salud debió suspender la atención del SAPU y cerrar el recinto.

Actualmente, los Cesfam Karol Wojtyla y Cardenal Raúl Silva Henríquez mantienen movilizaciones y turnos éticos debido a la falta de garantías de seguridad.