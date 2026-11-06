Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.7°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Policial

Nuevo tiroteo en menos de 24 horas reaviva la crisis de seguridad en los Cesfam de Bajos de Mena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un joven de 27 años llegó baleado en la clavícula al Centro de Salud Familiar Karol Wojtyla, trasladado por conocidos desde un parque cercano.

El alcalde Matías Toledo acusó un nuevo incumplimiento del Gobierno por la falta de un punto fijo de Carabineros en el recinto.

Nuevo tiroteo en menos de 24 horas reaviva la crisis de seguridad en los Cesfam de Bajos de Mena
 ATON archivo

El hecho ocurrió una noche después de que el Cesfam Silva Henríquez debiera cerrar tras el ingreso de cinco heridos de bala e intimidación al personal.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un nuevo tiroteo afectó al sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, donde un joven de 27 años ingresó herido a bala al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Karol Wojtyla durante la noche del jueves.

La víctima fue trasladada por conocidos desde un parque cercano con una lesión de bala en la clavícula.

Ante este hecho, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció la ausencia de vigilancia policial permanente en el Cesfam y acusó un incumplimiento en los compromisos de seguridad asumidos por el Ejecutivo.

"Nuevamente hemos recibido otro herido a bala en el sector de Bajos de Mena, pero esta vez en el Cesfam Karol Wojtyla. No había personal de punto fijo nuevamente en este lugar", dijo el jefe comunal. 

"Los funcionarios sienten mucha inseguridad, es el ministro de Seguridad (Martín Arrau) el que tiene que asignar un punto fijo, como fue el compromiso del seremi y de la ministra (de Salud, May Chomali)", exigió. 

Tensión en la red de salud local y turnos éticos

Este nuevo hecho reflota la crisis de seguridad que impactó a la zona en octubre de 2024. En esa oportunidad, sujetos armados ingresaron a recintos médicos para amenazar al personal de turno.

A esta compleja situación se sumó lo ocurrido la noche del miércoles en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez.

En dicha ocasión, cinco personas baleadas llegaron al recinto tras un enfrentamiento entre bandas rivales, y los acompañantes de los lesionados amedrentaron a los trabajadores del establecimiento.

Debido a esta agresión, el equipo de salud debió suspender la atención del SAPU y cerrar el recinto.

Actualmente, los Cesfam Karol Wojtyla y Cardenal Raúl Silva Henríquez mantienen movilizaciones y turnos éticos debido a la falta de garantías de seguridad.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada