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Tópicos: País | Policial

Gendarme en estado de ebriedad hirió a tiros a una persona en situación de calle

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El funcionario utilizó un arma particular durante un altercado en Rondizzoni con Viel.

La persona herida está fuera de riesgo vital y ambos quedaron detenidos.

Gendarme en estado de ebriedad hirió a tiros a una persona en situación de calle
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Una persona en situación de calle resultó herida tras recibir una serie de disparos por parte de un gendarme tras un altercado ocurrido en Rondizzoni con Viel, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a información preliminar, tras una agresión del sujeto de nacionalidad haitiana el funcionario disparó hacia sus piernas con un arma de fuego particular.

Ambos resultaron detenidos, mientras que se confirmó que el gendarme se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos.

El capitán José Espinoza detalló que "de estas agresiones, uno de los participantes habría extraído un arma de fuego y efectuado disparos en el lugar. Se identificó a una de las personas como en situación de calle y la otra persona como funcionario de Gendarmería de Chile".

"La persona en situación de calle se encuentra fuera de riesgo vital y se encuentra ya en la unidad para su paso a control de detención. En cuanto al funcionario de Gendarmería, este se encuentra en el Hospital de Carabineros", añadió.

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