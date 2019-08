GOPE encontró a dos jóvenes que permanecían extraviados en Parque Aguas de Ramón

Personal del GOPE de Carabineros logró encontrar luego de nueve horas de operativo a los dos jóvenes que permanecían extraviados desde la tarde de este miércoles en el Parque Aguas de Ramón, cuyo acceso principal se ubica La Reina.

Si bien en un primer momento se hablaba de tres personas perdidas, finalmente solamente eran dos jóvenes de 24 años que permanecían inubicables, pero el personal policial los halló en el sector de Alto Apoquindo.

Ahora resta por conocer si pasarán la noche en el cerro con personal del GOPE a la espera de la luz matinal para recibir ayuda de Bomberos o si serán bajados durante la noche por los carabineros.

Según los primeros informes, los jóvenes se encuentran en buenas condiciones.

Los detalles del caso

Según se estableció, los jóvenes ingresaron al parque por La Reina pero se desorientaron mientras realizaban trekking, por lo que informaron vía telefónica de su situación a eso de las 15:00 horas, pero el contacto se perdió a las 16:30 horas.

La única pista que entregaron sobre su ubicación fue que desde el lugar que se encontraban podían divisar el Costanera Center.

"Recibimos una llamada telefónica aproximadamente a las 15:00 horas de unas personas extraviadas en el parque. Desde ese momento se hicieron diferentes cuadrillas de trabajo", dijo el cuarto comandante de Bomberos de Ñuñoa, Alex Müller.

El funcionario detalló que tanto Bomberos de Ñuñoa como de Santiago también colaboraron en la búsqueda.

"La cuadrilla del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa está trabajando por unos senderos; por el lado de San Carlos de Apoquindo está un grupo del Cuerpo de Bomberos de Santiago que también está con una cuadrilla trabajando por ese sector", mientras que "una cuadrilla del GOPE ingresó al parque a realizar un rastreo".

El padre de uno de los jóvenes, Ricardo Parada, llegó al sector del parque, quien dijo que era común que su hijo subiera cerros, pero él sabía que fue con un compañero al cerro San Ramón.

"Me vine para acá para saber qué es lo que pasaba, porque no llegó a la casa y salió temprano, así que tengo mucha preocupación (...) Ha ido a varios cerros, pero no para acá. Me dijo que venía al cerro San Ramón", sostuvo.