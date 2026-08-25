GOPE trabajó en la UDP por presunta amenaza de bomba

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió este martes a la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales, ubicada en la calle Vergara, en la comuna de Santiago, debido a una presunta amenaza de bomba.

La alerta obligó a realizar la evacuación preventiva de algunas aulas, pero ya fue superada.

Llama la atención, sin embargo, que se da tras una seguidilla de incidentes similares ocurridos durante la última semana, en que un joven llamado Alejandro Venegas, de 22 años -alias "Amermelao"- se encuentra imputado.