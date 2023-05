Hallan cuerpo a un costado de la Ruta 78 en Cerrillos

Un hombre de 53 años fue encontrado muerto este martes a un costado de la Ruta 78, a la altura de la comuna de Cerrillos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, trabajadores de la empresa que realiza obras en la autopista, cerca del enlace con General Velásquez, se percataron de la presencia del cuerpo cuando llegaron esta mañana al lugar.

"Una persona que llegó a su lugar de trabajo observó que la víctima se encontraba fallecida, con su rostro ensangrentado", informó el capitán Eric Sepúlveda, de la 34ª Comisaría de Cerrillos.

Según la información preliminar, el fallecido se desempeñaba como nochero, cuidando un camión que realizaba sondeos de suelo en la autopista.

Se presume que fue golpeado en la cabeza en medio de un asalto en horas de la madrugada, lesión que le causó la muerte.

El oficial sostuvo que el cuerpo presenta "claros indicios de haber sido agredido por terceras personas, al parecer con elementos contundentes".

Por instrucción de la Fiscalía, el Labocar y el OS9 quedaron a cargo de las diligencias.

ATENCIÓN (09:38). Restricción de pista en #Ruta78 hacia la costa, metros antes del enlace de Gral. Velásquez al sur, debido a procedimiento policial. Posible corte de tránsito en ese enlace por trabajo de LABOCAR. Precaución #Cerrillos pic.twitter.com/fA6R1sgB9r — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 23, 2023

Por otro lado, la hija de la víctima reveló que éste aceptó el trabajo ayer por 40 mil pesos y de manera informal: "Le ofrecieron venir a cuidar una máquina que estaba en la mitad de la autopista, completamente ilegal; no tenía ayuda, no tenía agua, no tenía absolutamente nada", manifestó.

"Estuvo solo durante la noche cuidando una máquina que realmente no creo que tenga que cuidarse, porque deberían tenerle una caseta (de vigilancia), resguardos, algún plan de contingencia", lamentó la afectada.

Familiares del fallecido añadieron que los cuidadores anteriores eran asaltados constantemente, por lo que su hija le recomendó no aceptar la labor, que hacía de forma paralela a su empleo fijo como guardia de seguridad.