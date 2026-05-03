Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública de San Miguel

Un ciudadano extranjero de 31 años se encuentra internado en riesgo vital tras ser baleado por un sujeto en plena vía pública en la comuna de San Miguel.

Los hechos ocurrieron en la calle San Petersburgo, donde "la víctima se encontraba afuera de un edificio compartiendo con unos amigos", indicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI.

En ese momento, "un individuo, premunido de un arma de fuego, va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones", agregó.

Posteriormente, vecinos del sector -que aseguraron haber escuchado una discusión, seguida de cuatro a cinco balazos- se acercaron al lugar y encontraron a la víctima con un impacto balístico a la altura de sus ojos.

Ante ello, a bordo de una motocicleta, los residentes trasladaron al afectado al Hospital Barros Luco, donde fue internado y se encuentra en riesgo vital.

"Respecto al sujeto que le habría disparado, huyó del lugar en un vehículo, por lo que esta brigada especializada indaga cómo ocurrieron los hechos y la individualización" del responsable", añadió el subprefecto Briones.

La principal linea investigativa que se maneja es un ajuste de cuentas por deuda de dinero.