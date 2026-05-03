Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.8°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública de San Miguel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Compartía con sus amigos en la calle San Petersburgo, hasta que un sujeto se acercó a él y le disparó en reiteradas ocasiones, informó la PDI.

Vecinos del sector aseguraron haber escuchado una discusión y posteriores balazos, por lo que se acercaron al lugar y trasladaron al herido al Hospital Barros Luco.

Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública de San Miguel
 @ECOH_FiscaliaRM (X)

El presunto responsable huyó del lugar tras lo ocurrido. La principal linea investigativa que se maneja es un ajuste de cuentas por deuda de dinero.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un ciudadano extranjero de 31 años se encuentra internado en riesgo vital tras ser baleado por un sujeto en plena vía pública en la comuna de San Miguel. 

Los hechos ocurrieron en la calle San Petersburgo, donde "la víctima se encontraba afuera de un edificio compartiendo con unos amigos", indicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI.

En ese momento, "un individuo, premunido de un arma de fuego, va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones", agregó.

Posteriormente, vecinos del sector -que aseguraron haber escuchado una discusión, seguida de cuatro a cinco balazos- se acercaron al lugar y encontraron a la víctima con un impacto balístico a la altura de sus ojos. 

Ante ello, a bordo de una motocicleta, los residentes trasladaron al afectado al Hospital Barros Luco, donde fue internado y se encuentra en riesgo vital. 

"Respecto al sujeto que le habría disparado, huyó del lugar en un vehículo, por lo que esta brigada especializada indaga cómo ocurrieron los hechos y la individualización" del responsable", añadió el subprefecto Briones. 

La principal linea investigativa que se maneja es un ajuste de cuentas por deuda de dinero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada