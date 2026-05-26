Hombre fue baleado en la calle y Carabineros lo detuvo tras hallar munición en su casa

Un hombre de nacionalidad ecuatoriana y de 25 años de edad, con antecedentes penales, fue baleado este martes en la intersección de las calles Emiliano Figueroa y Brasil, en la comuna de San Ramón.

Según informó Carabineros, al ser interrogado, el sujeto afirmó que un desconocido lo interceptó y, sin mediar provocación, le disparó cinco veces, acertándole uno de los tiros en la zona inguinal.

Tras escuchar este testimonio, "se realizaron diligencias autónomas, se hizo ingreso al domicilio de la víctima y se encontró (allí) munición y un cargador de pistola", de modo que el herido -fuera de riesgo vital- permanece "detenido y con resguardo policial", señaló el teniente Cristián Villablanca, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.