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Tópicos: País | Policial

Hombre fue baleado en plena vía pública de La Florida: está grave

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscalía investiga un violento ataque armado ocurrido en el sector de Las Higueras. La víctima de 48 años debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencias, donde se encuentra en estado grave.

Hombre fue baleado en plena vía pública de La Florida: está grave
 ATON (referencial)

El agresor huyó tras extraer un arma de fuego y percutar disparos directos.
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El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía encabeza las diligencias investigativas para esclarecer un homicidio frustrado ocurrido este domingo en plena vía pública en la capitalina comuna de La Florida, donde un hombre chileno de 48 años fue atacado a disparos por un sujeto desconocido.

Según la información entregada, el hecho se registró cuando el afectado compartía junto a un grupo de personas en el sector de Las Higueras.

En ese contexto, un individuo se aproximó repentinamente al lugar, lo increpó y, de forma inmediata, abrió fuego en su contra para luego escapar en dirección desconocida.

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El agresor huyó tras extraer un arma de fuego y percutar disparos directos. (FOTO: ATON)

De acuerdo con los antecedentes reunidos en el sitio del suceso, la víctima resultó con impactos balísticos que obligaron a su traslado de urgencia hasta el Hospital de La Florida, donde "se encuentra con lesiones de gravedad y va a ser intervenido", detalló el fiscal Sergio Ortega.

Las autoridades policiales y peritos trabajan en el empadronamiento de testigos y en la búsqueda de cámaras de televigilancia en el perímetro para identificar el paradero del atacante.

Indagatoria paralela por homicidio consumado en San Joaquín

En paralelo a lo acontecido en La Florida, el Ministerio Público activó pesquisas por un segundo hecho violento ocurrido durante la misma jornada en la comuna de San Joaquín, donde se consumó el crimen de un hombre que recibió un disparo directo en la cabeza.

Este procedimiento quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), unidad que realiza peritajes balísticos y levantamiento de evidencia con el propósito de determinar las circunstancias del ataque y dar con el o los responsables.

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