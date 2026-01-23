Hombre murió tras caer desde un techo de la Zofri

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad murió este viernes al sufrir una caída de altura en dependencias de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

Según registros de cámaras de seguridad, el sujeto se encontraba junto a otra persona intentando ingresar por las techumbres a un galpón ubicado en calle Oficina Mapocho, manzana H, cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de cinco metros. El segundo involucrado huyó del lugar tras el accidente.

El cuerpo fue hallado durante la mañana por un trabajador, quien dio aviso a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU)y a Carabineros, los que constataron el fallecimiento.

La Brigada de Homicidios de la PDI junto al Ministerio Público están trabajando para confirmar la identidad del fallecido.