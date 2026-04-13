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Tópicos: País | Policial

Homicidio en Puente Alto: Hombre fue hallado muerto tras recibir un disparo en su domicilio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre fue asesinado cerca de la medianoche al interior de su vivienda, ubicada en un condominio de la comuna de Puente Alto. El hecho quedó al descubierto durante la mañana, cuando cercanos a la víctima lo encontraron fallecido.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos dos sujetos desconocidos habrían ingresado al domicilio para concretar el ataque. El hombre murió en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias en el sitio del suceso, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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