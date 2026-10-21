Adolescente de 14 años murió tras ser apuñalado cerca de la Vega Poniente

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de un adolescente de 14 años, quien resultó herido durante una riña este miércoles, en la comuna de Santiago.

La pelea, que aparentemente se debió a rencillas anteriores entre los involucrados, ocurrió en la intersección de las calles Tucapel y Conferencia, en las inmediaciones de la Vega Poniente.

El menor de edad recibió una herida cortopunzante en la ingle de su pierna izquierda, por lo que familiares y amigos lo trasladaron hasta un SAR de la comuna.

Dada la gravedad de la lesión, la víctima fue derivada al Hospital Exequiel González Cortés de San Miguel, donde a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida.

Una vecina se declaró sorprendida por la participación del menor en el fatal incidente: "Lo conozco de chiquitito y es súper respetuoso: siempre (nos decía) 'hola tía' y nos ayudaba cuando nos veía cargadas".

"Me extraña que le haya pasado esto, porque era un buen chico. Toda la gente lo conoce y estamos sorprendidos con la situación", remarcó la mujer, por lo que dijo esperar "que se haga justicia, porque es un niño bueno; esto no debería haber pasado".