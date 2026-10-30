Adolescente de 16 años murió tras ser baleado en sitio eriazo detrás del Aeropuerto de Pudahuel

Un adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en el sector de Noviciado, en la comuna de Pudahuel.

En concreto, el crimen ocurrió en un sitio eriazo ubicado detrás del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los peritos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) hallaron cerca de 10 evidencias balísticas en el lugar.

Posteriormente, un grupo de amigos trasladó al menor de nacionalidad chilena hasta un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) en Lampa, donde el personal médico confirmó su deceso.

"Lo que se baraja hasta el momento es que habría existido eventualmente un enfrentamiento, aparentemente", señaló el fiscal Fernando García, del ECOH.

Sin embargo, el persecutor aclaró que la dinámica del hecho "es preliminar, sin descartar otras hipótesis".

Asimismo, el fiscal confirmó que la víctima falleció producto de "un único impacto balístico".

Los equipos especializados de la policía trabajan para dar con los responsables.