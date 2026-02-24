Alto Hospicio: cuerpo fue hallado calcinado al interior de una fosa séptica abandonada

La Fiscalía de Tarapacá indaga el hallazgo de un cadáver calcinado al interior de una fosa séptica abandonada en un terreno eriazo de la comuna de Alto Hospicio.

El cuerpo fue encontrado el lunes en la intersección del Pasaje Isabel Allende con la Avenida Monte de Los Olivos, en el sector de El Boro, área antiguamente conocida como Aguas del Altiplano.

El descubrimiento fue realizado inicialmente por personal municipal, quienes tras recibir una alerta ciudadana, se trasladaron al sitio del suceso. Tras confirmar la veracidad del hecho, dieron aviso inmediato a Carabineros, quienes resguardaron el perímetro y realizaron las primeras diligencias de rigor.

Las condiciones en las que fue hallado el cadáver han dificultado las tareas preliminares de identificación.

Investigación en curso

El Ministerio Público instruyó que la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se hiciera cargo de las indagatorias.

"En el sitio eriazo, al interior de una edificación de cemento, se encontró el cuerpo de una persona no identificada completamente carbonizado, teniendo una data de muerte aproximada de tres a cuatro días", indicó el subprefecto Marcelo Lausen, jefe subrogante de la unidad.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Iquique, donde se llevarán a cabo los exámenes forenses correspondientes.

Los resultados de la autopsia serán claves para determinar científicamente el sexo de la persona, la causa exacta de muerte y, eventualmente, su identidad.