Balacera dejó un fallecido y tres heridos en cancha de El Bosque
De momento, se desconocen los motivos del ataque.
La víctima fatal perdió la vida en el Hospital El Pino.
Carabineros indicó que los lesionados permanecen hospitalizados.
Una persona falleció y otras tres resultaron lesionadas en medio de una balacera, la cual tuvo lugar la tarde de este sábado en una cancha de la comuna de El Bosque.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, la víctima fatal perdió la vida tras ser internada en el Hospital El Pino.
De acuerdo con Carabineros, los demás heridos permanecen hospitalizados y bajo observación, mientras que personal policial levanta antecedentes en el sitio del suceso.
En concreto, los uniformados resguardan el perímetro, toman declaraciones y recopilan pruebas para dar con la identidad de los responsables e identificar el móvil del ataque.
El Ministerio Público determinará las diligencias a seguir en las próximas horas.