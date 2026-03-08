Balacera en ex Espacio Broadway dejó tres personas muertas en Pudahuel

Tres muertos y un herido dejó una balacera registrada al interior del centro de eventos Hacienda Lo Aguirre, anteriormente conocido como Espacio Broadway, ubicado en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas, mientras se desarrollaba una fiesta con cerca de 2.000 personas.

Por motivos desconocidos, se inició una balacera al interior que dejó a dos víctimas fallecidas.

Se trata de un ciudadano ecuatoriano en situación migratoria irregular y un chileno que murió la vida al exterior del recinto. Asimismo, otro chileno falleció posteriormente en un recinto médico.

Las víctimas tenían entre 20 y 21 años, mientras que se desconoce el paradero del autor de la balacera.

Además, una cuarta persona resultó con lesiones de impacto balístico, sin embargo, se encuentra fuera de riesgo vital.

El prefecto inspector Jorge Abatte, de la Policía de Investigaciones, señaló que "estamos trabajando en los alrededores, levantando información principalmente de cámaras de seguridad, como también los registros que pudieran existir en este lugar, tanto por la productora como por otras personas relacionadas a este hecho, a fin de determinar fehacientemente la dinámica de cómo ocurrieron los hechos".

Abatte detalló que se encontró una gran cantidad de evidencia balística, por lo que no se descarta un enfrentamiento a disparos entre varias personas.