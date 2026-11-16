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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Balacera frente a discoteque dejó un fallecido y siete heridos en Santiago Centro

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero.

Balacera frente a discoteque dejó un fallecido y siete heridos en Santiago Centro
 ATON (archivo)

Carabineros mantiene acordonado el sitio del suceso.

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Una balacera en el exterior de la discoteque Ibiza dejó una víctima fatal y al menos siete personas heridas la madrugada de este lunes, en la comuna de Santiago.

Carabineros mantiene acordonado el sitio del suceso, ubicado en Avenida Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, lo que ha obligado a implementar un desvío de tránsito en dirección al sur a la altura de San Alfonso.

El personal está a la espera de que llegue el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que adoptará las diligencias junto con la Brigada de Homicidios de la PDI.

El cuerpo de la persona fallecida no se encuentra en el lugar, por lo que se presume que fue trasladada a un centro asistencial y allí perdió la vida.

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