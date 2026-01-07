Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Cámaras revelan brutal ataque incendiario a hombre en situación de calle en San Bernardo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad y permanece internada en estado crítico, mientras se desarrollan diligencias para dar con los responsables.

Cámaras revelan brutal ataque incendiario a hombre en situación de calle en San Bernardo
 Captura

“Hoy día lo que sabemos es que la víctima está en riesgo vital, con el 94% de su cuerpo dañado”, señaló el alcalde White.

En portada

Un brutal ataque incendiario ocurrido la tarde del martes en la comuna de San Bernardo quedó al descubierto este miércoles, luego de que se difundieran registros de cámaras de vigilancia que captaron la agresión contra un hombre en situación de calle.

El hecho se registró en la intersección de Avenida Padre Hurtado con Balmaceda, donde un grupo de desconocidos golpeó a la víctima, la rociaron con bencina y posteriormente le prendieron fuego, para luego darse a la fuga.

Las imágenes muestran cómo el hombre permaneció envuelto en llamas durante varios segundos, hasta que logró desprenderse de sus vestimentas por sus propios medios.

Tras conocerse el ataque, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió al estado de salud de la víctima: "Hoy día lo que sabemos que la víctima está en riesgo vital con el 94% de su cuerpo dañado".

"Su situación es compleja, que el lugar es un sector donde lamentablemente se instalan habitualmente rucos y las hipótesis son varias de lo que puede haber ocurrido desde una riña personal hasta un cobro de venganza por algún hecho particular", agregó White.

Desde el municipio indicaron que "quien debiese determinar lo que allí ocurrió es finalmente la investigación policial y nosotros hemos puesto los recursos en aquello".

